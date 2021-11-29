قراء المقاييس في نينوى ينظمون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحويلهم الى الملاك الدائم

2021/11/29 | 13:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/نظم العشرات من قراء المقاييس وقفة احتجاجية امام مديرية كهرباء نينوى للمطالبة بتحويلهم الى الملاك الدائم ، بدلا من احتساب نسبة ٥% من مبالغ الجباية لهم .وهذه الوقفة هي الثانية لهم ، وطالبوا خلالها مجلس الوزراء بالنظر بامرهم ./ انتهى

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