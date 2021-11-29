2021/11/29 | 13:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اثنت هيئة النزاهة، اليوم الأثنين، على عمل الهيئة العامة للكمارك و المهنية التي تنتهجها خلال هذه الفترة في سابقة تسجل لأول مرة.واكدت هيئة النزاهة في كتاب حصلت “المركز الخبري الوطني”، ان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة تثني على عمل الجمارك في تعظيم الإيرادات المركز الخبري الوطني.

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