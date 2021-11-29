بعضهم لم يغادر العراق.. الكشف عن اماكن اختفاء عناصر داعش الاجانب وطبيعة عملياتهم

2021/11/29 | 13:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب المنحل ايوب الربيعي، اليوم الاثنين، عن اماكن اختفاء العناصر الاجنبية في عصابات داعش الارهابية بالعراق.

وقال الربيعي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" العناصر الاجنبية والعربية في عصابات داعش الارهابية داخل العراق لم تنتهي ولايزال هناك اعداد قليلة لهم موجودة ضمن مضافات سرية في عمق المناطق النائية سواء في حمرين او البوادي او المناطق الصحراوية"، لافتا الى ان "تلك العناصر لم يكن بالامكان وجودها لولا وجود حواضن تؤمن لهم لدعم اللوجسيتي وهذه حقيقة يجب الانتباه لها".

واضاف،ان "الدور الاجنبي والعربي انحسر بشكل كبير بعد معارك التحرير في العراق لكن وجودهم لايزال موجود ويستخدم اغلبهم في تنفيذ عمليات انتحارية بشكل حصري"، مشيرا الى ان "ضبط الحدود العراقية – السورية منع تدفق العشرات منهم من معاقل داعش".

واشار الى ان "كشف طرق تمويل داعش هو العامل الاهم في انهاء خطر الخلايا النائمة في كل القواطع لانه بمثابة الاوكسجين الذي يوفر استمرار فكره المتطرف ويؤدي الى ادامة زخم عملياته الاجرامية بين فترة واخرى".

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