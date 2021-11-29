خطة بالمليارات.. نصف مبيعات سيارات

2021/11/29 | 13:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شركة "نيسان" اليابانية لصناعة السيارات، إن نصف مبيعاتها ستكون سيارات كهربائية أو هجينة بحلول عام 2030، وتخطط لضخ مليارات الدولارات لتحقيق ذلك، وفق ما أعلنت، الاثنين.

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