يضم 6 من أبرز خبراء إيران.. ممن يتكون فريق طهران المفاوض لإلغاء الحظر؟

2021/11/29 | 13:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرأس نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، علي باقري كني، فريقا يضم عددا من أبرز الخبراء الايرانيين في مختلف المجالات القانونية والمصرفية والطاقة، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

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