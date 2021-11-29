القبض على ثلاثة متاجرين بالحبوب المخدرة في الرمادي

2021/11/29 | 13:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانبار- واعألقت شرطة محافظة الأنبار ،اليوم الاثنين،القبض على ثلاثة متاجرين بالحبوب المخدرة بحوزتهم 313 حبة نوع كبتاجون.وذكر بيان صدر عن قيادة شرطة المحافظة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) ،أن "معلومات وردت الى قيادة الشرطة تفيد بوجود اشخاص في قضاء الرمادي بحوزتهم حبوب مخدرة ،تمَّ استحصال الموافقات القضائية الرسمية وتمَّ تشكيل مفرزة من قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية والتوجه الى المكان المقصود".واضاف أنه "تمَّ إلقاء القبض على المتهمين كل من (ق.ع.ص.ج) و(ع.ج.م.ج)و( س.س.إ.ف) في جزيرة الرمادي بالجرم المشهود "،مشيراً الى أنه "تم ضبط بحوزتهم (313) حبة نوع كبتاجون و(9) حبات نوع فاليوم".وتابع البيان، انه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات أعلاه وايداع المتهمين التوقيف وفق المادة 28 من قانون المخدرات ، حسب قرار قاضي التحقيق المختص".

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