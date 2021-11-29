2021/11/29 | 13:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، إلقاء القبض على مرتكبي "دكة عشائرية"، في جانب الرصافة ببغداد.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقالت الخلية في بيان تلقى "ناس"، (29 تشرين الثاني 2021)، إن "قوة من الفرقة الأولى شرطة اتحادية تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين أطراف مشاجرة في منطقة (التأميم) جنوبي بغداد".

وأضافت الخلية "في ذات السياق تمكنت قوة من الفرقة ذاتها من إلقاء القبض على متهمين اثنين يستقلان عجلة، قاما بتنفيذ دكة عشائرية، وبحوزتهما أسلحة كلاشنكوف، في منطقة البلديات، بالإضافة الى إلقاء القبض على متهم قام بالرمي في الهواء منطقة المشتل وضبط بحوزته سلاح كلاشنكوف".

وأكدت الخلية، "إحالة الملقى القبض عليهم والأسلحة المضبوطة إلى الجهات المختصة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على أشخاص نفذوا ’دكة عشائرية’ شرقي بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على أشخاص نفذوا ’دكة عشائرية’ شرقي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).