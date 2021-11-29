سايلو كركوك يباشر بصرف مستحقات الفلاحين للعام 2021

2021/11/29 | 13:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /مينا/باشر فرع الشركة العامة لتجارة الحبوب في كركوك بصرف مستحقات الفلاحين للموسم التسويقي لعام ٢٠٢١.واكد باسم نعيم العكيلي مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب :" ان الملاكات العاملة في فرع كركوك والمتمثلة بلجنة صرف مستحقات الفلاحين باشرت بتدقيق المعاملات الحسابية وتنظيم صكوك باقيام الحنطة المسوقة لكل فلاح لغرض توزيعها بعد التاكد من الموافقات الامنية المطلوبة ".وبين :" ان المبالغ المخصصة لفرع كركوك والمراكز التسويقية توزعت على ، فرع كركوك ( مليار وتسعمائة وثلاثة وسبعون مليونا)، ومجمع تازة المخزني( ثمانمائة وثمانون مليونا)، ومركز تسويق الحويجة(مليار وسبعة واربعون مليونا) "./ انتهى

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