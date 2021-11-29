افتتاح مدرسة في قضاء علي الغربي بميسان

2021/11/29 | 13:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / افتتحت الحكومة المحلية في محافظة ميسان مدرسة في قضاء علي الغربي سعة (9) صفوف".وقال مدير قسم الابنية المدرسية ضياء عبد الحسين :" ان المدرسة مدرجة ضمن تخصيصات تنمية الاقاليم للعام 2019 و استغرق انجازها خلال فترة قياسية لم تتعد ثمانية اشهر وهي مجهزة ومؤثثة بالكامل".واضاف :" ان المدرسة تتكون من جناح اداري ومختبر و مجاميع صحية و ساحة انتشار للتلاميذ ، وقد كانت سابقاً من المدارس الكرفانية"./انتهى

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