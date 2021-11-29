تحالف عزم: نقاشاتنا مع تقدم تهم جماهيرنا في الدرجة الاساس ولا تخص توزيع الحقائب الوزارية

2021/11/29 | 13:40 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضح عضو تحالف عزم محمد نوري العبد ربه، اليوم الاثنين، ابرز الملفات التي تم مناقشتها والتفاهم عليها بين تحالفي تقدم والعزم.نافيا وجود اي تفاهمات بشأن قضية تقاسم الوزارات ضمن الكابينة الحكومية المقبلة.وقال العبد ربه: إن “الحوارات بين تحالفي … Readmore

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