إيران مصممة بشدة على التوصل إلى اتفاق في فيينا حول برنامجها النووي

2021/11/29 | 13:46 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إن إيران “مصممة بشدة” على التوصل إلى اتفاق مع المجتمع الدولي حول برنامجها النووي خلال المحادثات التي تستأنف الاثنين في فيينا.ووفقا لوكالة “فارس” الإيرانية للأنباء، أكد زاده أن “الوفد الإيراني … Readmore

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