زراعة كردستان: إيران قطعت مياه نهر ديالى بنسبة 100% وقامت بتغيير مساره

2021/11/29 | 13:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة الزراعة في حكومة اقليم كردستان ان الجانب الايراني أوقف الامدادات المائية لنهر ديالى بالكامل.

وقال المتحدث باسم الوزارة حسين حمه كريم ان إيران قامت بقطع مياه نهر ديالى بنسبة مئة بالمئة فضلا عن تغيير مساره داخل اراضيها فضلا عن تغيير مسار نهر الزاب الصغير مبينا ان نسبة الامدادات المائية التي يحصل عليها نهر ديالى من داخل ايران تبلغ سبعين بالمئة من مجمل مياهه.

وأضاف حسين ان تلك الاجراءات اضافة الى تناقص نسب الامطار التي هطلت موسمي الشتاء والربيع الماضيين أدت الى جفاف الاراضي في اقليم كردستان وتضرر قطاع الزراعة بشكل كبير.

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