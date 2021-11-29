الصحة العالمية: اختبار BCR فعال للكشف عن المتحور الجديد

2021/11/29 | 13:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت منظمة الصحة العالمية ان فحص بي سي آر المستخدم للكشف عن فيروس كورونا فعال في مجال الكشف عن المتحور الجديد للفيروس.

وأشارت المنظمة الى استمرار الدراسات من أجل قياس مدى فعاليّة الأدوات الأخرى المستخدمة لتشخيص الإصابة بالمرض وسلالة أميكرون التي أثار ظهورها القلق في مختلف انحاء العالم مؤكدة انها لا تعرف لغاية الان ما إذا كان المتحوّر أوميكرون ينتقل بسهولة أكبر من المتحوّرات الأخرى أو يسبب أشكالًا أكثر خطورة من المرض.

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