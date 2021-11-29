كربلاء تعلن إحصائية عدد الوافدين سنوياً إلى المحافظة

2021/11/29 | 13:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كربلاء

أعلنت حكومة كربلاء المحلية، اليوم الاثنين، عن الإحصائية السنوية بعدد الزوار الوافدين إلى المحافظة من داخل وخارج العراق.

وقال نائب المحافظ جاسم الفتلاوي في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "المحافظة تستقبل قرابة الـ 50 مليون زائر سنويا من الداخل والخارج، لكن بغداد حرمتها من التخصيصات رغم كثرة الوافدين إليها".

وأضاف ان "الحكومة الاتحادية تأخذ من كل زائر وافد للعراق دولار واحد وهذه المبالغ التي تأخذ لم يعطى اي منها للمحافظة لإعادة اعمارها وبتالي فإن المحافظة حرمت من هذه الأموال وغيرها"، داعياً الحكومة الاتحادية إلى "انصاف المحافظة والمضي برفدها بالمبالغ المطلوبة خصوصا بالموازنة المنصرمة".

واوضح الفتلاوي ان "الحكومة تحتسب موازنة المحافظة وفق التعداد السكاني الذي هو ايضا فيه غبن لكربلاء كون التخصيص يأتي لمليون وربع المليون مواطن لكن الحقيقة ان كربلاء تعدادها مليونين وربع المليون كون ما يقارب مليون مواطن من الجنوب وغيرها سكنوا المحافظة وبتالي هي بحاجة لزيادة التخصيصات واعتماد نسبة السكان الصحيحة".

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