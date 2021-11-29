2021/11/29 | 13:52 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، عن تعاون دولي بشأن الطلبة المتسربين، فيما أشارت الى تفعيل نظامين لمساعدة فئة معينة من الطلبة.وقال وكيل وزارة التربية عادل البصيصي في تصريح صحفي، أن “الوزارة أخذت على عاتقها ملف تسرب الطلبة من المدرسة، لاسيما أنه ملف شائك وترجع أسبابه الى الظروف الاقتصادية التي مرَّت بالبلاد، فضلاً عن الموروثات الاجتماعية وظروف الإرهاب”.وأوضح، أن “هناك تعاوناً كبيراً مع منظمات عالمية ودولية وبعض المنظمات المحلية الساندة لها، لزيارة المدارس والتعرف على الطلبة المتسربين والحصول على عناوينهم ثم تقوم الفرق بزيارتهم وحثهم للعودة الى الدراسة”.وأشار، إلى، أن “الوزارة عملت على تفعيل التعليم المسرّع واليافعين”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية تعلن تفعيل نظامين لمساعدة فئة معينة من الطلبة عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تعلن تفعيل نظامين لمساعدة فئة معينة من الطلبة) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تعلن تفعيل نظامين لمساعدة فئة معينة من الطلبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).