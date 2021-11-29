التعليم وغياب العراق عن الخارطة.. منار العبيدي

2021/11/29 | 13:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب منار العبيدي:

التعليم من اهم الركائز الاساسية لبناء اي مجتمع على مستوى البعيد وانشاء مجتمع مستدام

بدون التعليم كل شيء لا قيمة له

ما نخوضه اليوم هو حرب خفية لتدمير المجتمع العراقي وتدمير اجيال من خلال تبنيها لثقافة برامج التكتوك والسناب شات من اجل انشاء جيل سطحي غير قادر على مواجهة التحديات المستقبلية

وستستمر هذه الحرب لحين تدمير المجتمع ثقافيا واخلاقيا

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