2021/11/29 | 14:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التوهج الشمسي القوي مساوٍ للحرب العالمية والثوران البركاني العنيف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ظاهرة كونية تتسبب بقطع الانترنيت عن العالم اجمع) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ظاهرة كونية تتسبب بقطع الانترنيت عن العالم اجمع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).