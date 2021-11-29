إثيوبيا تنفي شن هجوم على السودان وتتهم متمردين بالوقوف وراء أعمال العنف

2021/11/29 | 14:04 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت إثيوبيا أن تكون شنت هجوما في نهاية الاسبوع عند حدودها مع السودان، وحمّلت المسؤولية في النزاع الحدودي لمتمردين من منطقة تيغراي التي تشهد حربا.والسبت أعلن الجيش السوداني مقتل “عدد” من أفراده في هجوم للقوات الإثيوبية ومجموعات مسلحة، في … Readmore

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