2021/11/29 | 14:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني القت الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، القبض على ارهابيين اثنين في صلاح الدين .وذكر بيان لخلية الاعلام الامني، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “القبض على الارهابيين تم بعملية استخبارية نوعية لقسم استخبارات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاستخبارات العسكرية تعتقل ارهابيين اثنين في صلاح الدين المركز الخبري الوطني.

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