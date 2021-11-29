التربية تعلن تفعيل نظامين للتعليم

2021/11/29 | 14:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية، الاثنين، تفعيل نظامي التعليم المسرع واليافعين لمساعدة الطلبة المتسربين ممن لا تسمح لهم اعمارهم بالدوام في التعليم العام.

وذكر وكيل الوزارة عادل البصيصي، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعها NRT عربية اليوم، (29 تشرين الثاني 2021)، ان "الوزارة أخذت على عاتقها ملف تسرب الطلبة من المدرسة، لاسيما أنه ملف شائك وترجع أسبابه الى الظروف الاقتصادية التي مرت بالبلاد، فضلا عن الموروثات الاجتماعية وظروف الإرهاب".

وأضاف البصيصي، ان "هناك تعاونا كبيرا مع منظمات عالمية ودولية وبعض المنظمات المحلية الساندة لها، لزيارة المدارس والتعرف على الطلبة المتسربين والحصول على عناوينهم ثم تقوم الفرق بزيارتهم وحثهم للعودة الى الدراسة".

وتابع، ان "الوزارة عملت على تفعيل التعليم المسرع واليافعين"، مبينا أن "هذين النظامين يساعدان في استيعاب الطلبة المتسربين ممن لا تسمح اعمارهم لهم بالدوام في التعليم العام بحسب القوانين والانظمة".

وأوضح البصيصي، أنه "بحسب المديرية العامة للتخطيط في تربية المحافظات تعمل على قياس نسب الطلبة المتسربين من المدارس، فان الاحصائية تتفاوت بين سنة واخرى"، منوها بأنه "خلال مرحلة الأول الابتدائي تكون نسبة التسجيل والالتحاق بالمدرسة 92 بالمئة من الفئات المستهدفة، إلا أن العدد يتناقص وصولا الى مرحلة السادس الابتدائي تبلغ النسبة 60 بالمئة وهذا العدد قد يزداد أو يقل بين سنة وأخرى ومحافظة وأخرى".

وأشار البصيصي، إلى ان "خطة الوزارة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم 2020 ـ 2030 تعمل على تقليل نسبة الطلبة المتسربين من المدارس".

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