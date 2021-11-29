الداخلية تعلن إغلاق دائرتين للأحوال المدنية في نينوى

2021/11/29 | 14:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن إغلاق دائرتين للأحوال المدنية في نينوى.

وقال مدير دائرة الأحوال المدنية والجوازات والإقامة رياض جندي الكعبي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "تم غلق دائرتي أحوال (العياضية - بعشيقة) في محافظة نينوى اليوم الاثنين، وذلك لإصدار البطاقة الوطنية للمواطنين".

واضاف ان "الحجز الالكتروني يكون بعد افتتاح الدائرة من خلال موقع مديرية شؤون البطاقة الوطنية".

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