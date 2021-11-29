شركة تركية متخصصة بعالم الفضاء تنظم معرضا بمدينة اسطنبول عن الفضاء

2021/11/29 | 14:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسطنبول /نينا/ تنظم شركة "هوبا لوبا إكسبو" التركية المتخصصة بعالم الفضاء في الثامن من الشهر المقبل بمدينة اسطنبول معرض "ناسا للفضاء" .وذكرت الشركة التركية في بيان لها اليوم الاثنين أن المعرض يهدف لعكس 50 عاما من دراسات وتجارب وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" وأن المعرض سيكون مفتوحًا للزوار اعتبارا من الثامن من الشهر المقبل وسيضم أكثر من 200 قطعة مهمة، بما في ذلك القطع التي كانت ضمن البعثات الفضائية الأمريكية بحجمها الواقعي.وأشارت إلى أن المعرض يقدم فرصة لعشاق الفضاء للتعرف على غموض الكون، كما يقدم أيضا واقعا افتراضيا مدعما بالتقنيات التفاعلية ./انتهى

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