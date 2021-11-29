الخطوط الجوية التركية تعلق رحلاتها مع المغرب لغاية الرابع عشر من الشهر المقبل

2021/11/29 | 14:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول /نينا/ أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية، تعليق رحلاتها إلى مدينتي مراكش والدار البيضاء المغربيتين، لغاية 14 كانون الأول المقبل، وذلك في إطار تدابير مكافحة وباء كورونا.وأشارت الخطوط الجوية التركية في بيان لها اليوم الإثنين إلى قرار هيئة الطيران المدني المغربي، إغلاق المجال الجوي للبلاد أمام جميع الرحلات الدولية، وذلك في الفترة بين 30 تشرين الثاني ولغاية 13 كانون الاول المقبل .وأضاف البيان أن قرار تعليق الرحلات الجوية إلى المغرب، يأتي بموجب الخطوة الأخيرة من قبل هيئة الطيران المدني في المغرب .وأوضحت أن بإمكان عملائها إجراء التعديلات اللازمة المتعلقة بتذاكر الطيران عبر مكاتبها المعتمدة أو عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت.وفي سياق متصل، أعلنت شركة "بيغاسوس" التركية للخطوط التركية، تعليقها أيضاً رحلاتها إلى المغرب، لغاية 13 من الشهر المقبل.وكان المغرب قد قرر امس الاحد تعليق جميع رحلات المسافرين إليه، لمدة أسبوعين اعتبارا من اليوم الإثنين؛ لتفادي دخول المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون"./انتهى

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