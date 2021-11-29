التيار الصدري :كربلاء تشهد اقامة مؤتمر عشائري يدعو الى دعم تشكيل حكومة اغلبية وطنية

2021/11/29 | 14:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/اعلن التيار الصدري عن اقامته لمؤتمر عشائري موسع، غدا الثلاثاء في محافظة كربلاء بالتعاون مع مديرية شؤون العشائري بالمحافظة.وأشارت بطاقة الدعوة للمؤتمر، والتي ستقام برعاية سلمان الفريجي ممثلا عن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى التحشيد والدعم لتشكيل حكومة اغلبية وطنية والدعوة الى الاسراع في تشكيلها من أجل ارساء قواعد السلام خدمة للشعب العراقي./انتهى

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