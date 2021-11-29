2021/11/29 | 14:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وافق وزير الدفاع جمعة عناد سعدود ،الاثنين ، على إعفاء الضباط برتبة عميد فما فوق من التدقيق الأمني لأغراض السفر.وأظهرت وثيقة حصل عليها “المركز الخبري الوطني”، “إعفاء الضباط من هو برتبة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاع تعفي الرتب العليا من التدقيق الأمني لأغراض السفر المركز الخبري الوطني.

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