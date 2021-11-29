بالوثيقة..القضاء يعيد تشكيل محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية

2021/11/29 | 14:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، كتابا يقضي بإعادة تشكيل محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية.

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