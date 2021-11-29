إيران: لا محادثات ثنائية مع الوفد الأمريكي في فيينا

2021/11/29 | 14:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده اليوم الاثنين، بأن وفد بلاده للمفاوضات النووية لا يعتزم إجراء محادثات ثنائية مع الوفد الأمريكي.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عنه القول “لو جاءت الولايات المتحدة إلى فيينا من أجل رفع العقوبات بصورة حقيقية، فبإمكانها الحصول على بطاقة العودة لغرفة الاتفاق النووي”.

وتستأنف اليوم في فيينا المفاوضات بين إيران ومجموعة 1+4 (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين) بشأن إعادة إحياء اتفاقها النووي.



ومن المنتظر أن تشارك الولايات المتحدة في المفاوضات بشكل غير مباشر.

وقال خطيب زاده “نقول للأمريكيين في بداية المفاوضات إن الحكومة الإيرانية الجديدة تدخل المفاوضات بنوايا حسنة وإرادة صادقة ونوصيهم باغتنام هذه الفرصة لأن نافذة الفرص هذه لن تبقى مفتوحة إلى الأبد”.

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