2021/11/29 | 14:19 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ساعات قليلة تفصلنا عن معرفة هوية الفائز بجائزة الكرة الذهبية “البالون دور” لعام 2021، والذي سيتم الكشف عنه الليلة الاثنين في العاصمة الفرنسية باريس، وتحديدا مسرح دو شاتليه.ويتنافس 30 لاعبا على الفوز بالجائزة، التي عادت من جديد هذا العام، بعد توقفها اضطراريا العام الماضي، بسبب جائحة كورونا.وتضم قائمة المرشحين لحصد الجائزة الثنائي […]

ظهرت المقالة هل يوجه ميسي الضربة القاضية لرونالدو الليلة؟ أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل يوجه ميسي الضربة القاضية لرونالدو الليلة؟) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل يوجه ميسي الضربة القاضية لرونالدو الليلة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).