2021/11/29 | 14:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الاثنين، عن افتتاح جميع دوائر البطاقة الوطنية في كركوك.وقالت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “خدمة المواطنين كانت ولازالت هي العمل الذي يحرص […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية تعلن افتتاح جميع دوائر البطاقة الوطنية في كركوك المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تعلن افتتاح جميع دوائر البطاقة الوطنية في كركوك) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تعلن افتتاح جميع دوائر البطاقة الوطنية في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).