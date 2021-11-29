2021/11/29 | 14:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني في مشهد بدا صارخاً بحجم الفاجعة وهول الكارثة العمرانية والتاريخية، ظهرت صور تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، تصدع كبير وتخسفات في “قبة” كنيسة اللاتين أو “السيدة العذراء”، وسط العاصمة بغداد.واشتكى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مطالبات بتحرك “عاجل” لإنقاذ أقدم كنائس بغداد من “السقوط” المركز الخبري الوطني.

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