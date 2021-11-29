انخفاض اسعار النفط يضع شق مهم من موازنة 2022 امام الخطر.. تعرف على التفاصيل - عاجل

2021/11/29 | 14:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو مجلس النواب السابق وعضو اللجنة المالية جمال كوجر، اليوم الإثنين، أن تذبذب اسعار النفط بسبب ظهور المتحور الجديد من فايروس كورونا سيكون له تأثير سلبي على الموازنة العامة في العراق.

وقال كوجر في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "الانخفاض الأخير في اسعار النفط سيساهم في تهميش الجانب الاستثماري بالموازنة العامة بسبب ان معظم الموارد في البلاد تذهب إلى الجانب التشغيلي".

وأضاف، أن "هذا الانخفاض سيربك حسابات المشرعين والاقتصاديين في الدولة العراقية لذلك سيكون تحديد سعر البرميل في موازنة 2022 منخفض تحسباً لأي انخفاض جديد حيث سيؤثر ذلك على الموازنة الاستثمارية".

وتابع كوجر "كنا نأمل في الارتفاع الاخير الذي شهدته اسعار النفط وبلوغه 80 دولار للبرميل الواحد ان يكون هنالك تخصيصات جيدة للجانب الاستثماري في موازنة 2022 ولكن هذا الانخفاض سيربك جميع الحسابات".

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