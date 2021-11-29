الإطاحة بثلاثة تجار مخدرات وضبط 313 حبة “كبتاجون” في الانبار

2021/11/29 | 14:23 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت قيادة شرطة محافظة الأنبار، اليوم الاثنين، القبض على ثلاثة متاجرين بالحبوب المخدرة بحوزتهم 313 حبة نوع.وذكرت القيادة في بيان، أن “معلومات وردت الى قيادة الشرطة تفيد بوجود اشخاص في قضاء الرمادي بحوزتهم حبوب مخدرة ،تمَّ استحصال الموافقات القضائية الرسمية وتمَّ تشكيل مفرزة من قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية والتوجه الى المكان المقصود”.واضافت أنه “تمَّ إلقاء القبض على المتهمين كل من (ق.ع.ص.ج) و(ع.ج.م.ج)و( س.س.إ.ف) في جزيرة الرمادي بالجرم المشهود “، مشيراً الى أنه “تم ضبط بحوزتهم (313) حبة نوع كبتاجون و(9) حبات نوع فاليوم”.وتابعت، القيادة انه “تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات أعلاه وايداع المتهمين التوقيف […]

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