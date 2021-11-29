المالية توافق على تثبيت 1352 شخصاً متعاقداً في مفوضية الانتخابات

2021/11/29 | 14:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

وافقت وزارة المالية، الاثنين، على تثبيت 1352 شخصاً متعاقداً في مفوضية الانتخابات.

وذكرت الوزارة في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنه "استناداً لأحكام المادة (4۔ أولاً ) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 23 لسنة 2021 والمادة (8/أ) من تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية لسنة 2021 تقرر إجراء مناقلة المبلغ 2.536.280.850 ديناراً بين أعتمادات موازنة القسم 31 المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ضمن موازنة الباب (43) غير مرتبطة بوزارة لسنة 2021".

وأضاف، أن "هذه المناقلة جاءت لتثبيت العقود ضمن الملاك والبالغ عددهم 1352 شخصاً".

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