وزارة الصحة تفتح باب التقديم على معاهدها

2021/11/29 | 14:33 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن فتح باب التقديم على معاهد الصحة العالية التابعة لها في بغداد والمحافظات للعام 2021 – 2022.

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