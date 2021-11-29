جولة سابعة من المحادثات النووية.. آمال ضئيلة وسط مطالب إيرانية

2021/11/29 | 14:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجتمع الدول الكبرى وإيران في فيينا، الاثنين، في محاولة لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015، لكن آمال تحقيق انفراج تبدو ضئيلة، مع تمسك طهران بموقفها المتشدد وإحباط القوى الغربية بشكل متزايد.

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