إعلام إسرائيلي: إيران حققت تقدما ملحوظا نحو تطوير قنبلة نووية

2021/11/29 | 14:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفادت هيئة البث الإسرائيلية “مكان” نقلا عن مصدر سياسي بأن “إيران حققت تقدما ملحوظا في مشروعها النووي”.وأشار المصدر لـ”مكان” إلى أن “الاحتمالات ضئيلة لعودة إيران إلى حيث كانت عشية توقيع الاتفاق […]

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