2021/11/29 | 14:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشف مصدر في دائرة الاقامة بمحافظة ذي قار، اليوم الاثنين، عن تسفير 19 عاملاً آسيوياً الى بلدانهم لمخالفتهم ضوابط الاقامة والعمل في المحافظة خلال شهر تشرين الثاني .وقال المصدر في تصريح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ذي قار تسفر 19 عاملاً أجنبيًا مخالفا لضوابط الاقامة المركز الخبري الوطني.

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