الجمارك الإيرانية: العراق استورد سلعاً بأكثر من 6 مليارات دولار خلال 8 أشهر

2021/11/29 | 14:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس مصلحة الجمارك الايرانية ان العراق استورد سلعا من إيران بأكثر من ستة مليارات دولار خلال ثمانية أشهر.

واكد مهدي مير أشرفي في بيان أن الاسواق الخمسة الاولى التي تدفقت عليها السلع الإيرانية الصين والعراق وتركيا اضافة الى الامارات العربية المتحدة وأفغانستان.

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