المفوضية تجدد: لا يوجد أي تلاعب بنتائج الانتخابات وقرارات القضاء ملزمة للجميع

2021/11/29 | 14:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تأكيدها على عدم وجود أي تلاعب بنتائج الانتخابات مبينة ان قرارات القضاء هي الحد الفاصل والملزم للجميع..

وقال عضو الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات عماد جميل إن المفوضية أرسلت نتائج الطعون للهيئة القضائية وننتظر كتاباً رسمياً من الهيئة تؤكد فيه أنها أكملت النظر فيها وصادقت على جميع القرارات ومن بعدها ستنهي عملها وتفسح المجال امام المفوضية للإعلان عن نتائج الانتخابات..

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