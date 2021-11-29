استئناف المفاوضات الدولية حول الاتفاق النووي الإيراني في فيينا

2021/11/29 | 14:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تستأنف اليوم الاثنين في العاصمة النمساوية فيينا المحادثات الدولية بشأن البرنامج النووي الإيراني.

ويؤكد المراقبون ان استئناف المفاوضات بعد خمسة أشهر من تعليقها يأتي في ظل أجواء متوترة مع انخفاض التوقعات بوجود فرص كبيرة لإعادة إحياء الاتفاق النووي المبرم عام الفين وخمسة عشر.

وقال المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران روبرت مالي قبيل توجهه الى فيينا إن موقف طهران لا يبشر بالخير بالنسبة إلى المحادثات مضيفا ان بلاده لن تقف مكتوفة الايدي في حال استمرار طهران بالمضي في تسريع وتيرة برنامجها النووي.

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