بـ4 نصائح.. كيف تطلب زيادة راتبك في ظل جائحة كورونا؟

2021/11/29 | 14:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ظل فقدان الوظائف الهائل وعدم اليقين الاقتصادي المستمر مع استمرار جائحة كورونا، قد يتردد الموظفون في طلب أي شيء، فكيف إذا كان الأمر يتعلق بزيادة الراتب؟ إذا كنت تعتقد أنك تستحق زيادة لم تحصل عليها بعد، إليك بعض النصائح لجعل النقاش أكثر فعالية.

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