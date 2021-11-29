2021/11/29 | 14:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، إغلاق دائرتين للأحوال المدنية في نينوى.وقال مدير دائرة الأحوال المدنية والجوازات والإقامة اللواء رياض جندي الكعبي في بيان، انه “تم غلق دائرتي أحوال (العياضية – بعشيقة) في محافظة نينوى اليوم الإثنين، وذلك لإصدار البطاقة الوطنية للمواطنين”.وأضاف أن “الحجز الإلكتروني يكون بعد افتتاح […]

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