العتبة العباسية تكشف عن استوديو متطور جداً لـ

2021/11/29 | 14:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت العتبة العباسية

المقدسة، الاثنين، عن أحدث استوديو

تعليمي أنشأته بتقنيات متطورة لممارسة

"التعليم الإلكتروني".

وقال المنسق والمنفذ للاستوديو مهند

عبد الأمير الغانمي في تصريحات تابعتها

وكالة نون ال

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