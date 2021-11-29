أردوغان يعلن عن زيارة تاريخية الى الإمارات.. وترطيب علاقات مع مصر واسرائيل

2021/11/29 | 14:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، الاثنين، أنه يعتزم زيارة الإمارات قريبا واتخاذ عدد من الخطوات "الجادة" لتصحيح مسار العلاقات.

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وأضاف أردوغان بحسب قناة "إن تي في" ومحطات إذاعية أخرى، أن "تركيا ستتخذ خطوات لتحسين العلاقات مع الخصمين المبعدين مصر وإسرائيل على غرار تلك العلاقات في الأسابيع الأخيرة مع الإمارات العربية المتحدة، والتي أفضت إلى استثمارات".

وبحسب مصادر، قال أردوغان خلال رحلته من تركمانستان، "لقد وضعت (الإمارات) خطة استثمارية بقيمة 10 مليارات دولار.



من خلال هذه الخطة سنكون قد بنينا مستقبلا مختلفا تماما"، مضيفا أنه سيزور الإمارات في فبراير المقبل.

وقال ردا على سؤال حول العلاقات مع تل أبيب والقاهرة "مهما كانت الخطوة التي تم اتخاذها مع الإمارات، سنتخذ خطوات مماثلة مع الآخرين".

ووقعت أنقرة وأبو ظبي اتفاقات لاستثمارات بمليارات الدولارات الأسبوع الماضي وقال أردوغان إنها ستعلن عن "حقبة جديدة" في العلاقات.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أجرى أردوغان أيضا مكالمة هاتفية نادرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بعد إطلاق تركيا سراح زوجين إسرائيليين محتجزين.

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