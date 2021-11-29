القبض على 12 متهماً بجرائم مختلفة في قضاء المجر الكبير بميسان

2021/11/29 | 14:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / القت القوات الامنية في ميسان القبض على 12 متهماً بقضايا جنائية مختلفة في قضاء المجر جنوب المحافظة".وذكر بيان لمديرية شرطة ميسان :" ان المتهمين تنوعت جرائمهم بين القتل العمد والتهديد ،وقد قبض عليهم على اثر عمليات تحر وملاحقة استندت الى معلومات دقيقة وأوامر قبض صادرة بحقهم جرت في مناطق متفرقة من القضاء المذكور".وأضاف :" تم نقل كافة المتهمين الى مراكز التحقيق الأمنية لاستكمال الإجراءات القانونية"./انتهى

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