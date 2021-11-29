مدير فرع توزيع كهرباء ذي قار يعلن عن تثبيت اصحاب العقود على الملاك الدائم

2021/11/29 | 14:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/اعلن مدير فرع توزيع كهرباء ذي قار احد فروع الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب احمد حنون حسن عن اصدار الامر الاداري الخاص بتثبيت العقود القدماء على الملاك الدائم.وقال مدير الفرع في بيان لمديرية توزيع كهرباء ذي قار :انه وقع هذا اليوم الاثنين الامر الاداري الخاص بتثبيت العقود القدماء من منتسبي الفرع البالغ عددهم (٣٣٩)على الملاك الدائم.وكانت الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب قد اصدرت يوم امس الاحد الامر الاداري الخاص بتثبيت العقود القدماء في الشركة العامة وفروعها والبالغ عددهم ( ٣٦١٣) على الملاك الدائم تنفيذاً لامر وزارة الكهرباء ./انتهى ح

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