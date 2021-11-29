امجد عطوان: العراق سينافس على لقب كأس العرب

2021/11/29 | 14:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد قائد المنتخب الوطني بكرة القدم امجد عطوان، ان العراق يتطلع للمنافسة على لقلب كأس العرب وبيس المشاركة فقط.

وقال عطوان في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة عمان ان “المنتخب الوطني يتطلع الى المنافسة على لقب كأس العرب وليس المشاركة فقطفي البطولة”.

واوضح ان “منتخب العراق في طور التجديد وان اغلب اللاعبين هم شباب”، منتخب العراق منافس دائم على بطولة كأس العرب”.

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