ماكرون يتلقى جرعة معززة

2021/11/29 | 14:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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نشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تغريدة على تويتر اليوم الاثنين تشير لتلقيه جرعة معززة من أحد لقاحات فيروس كورونا، مع استهداف باريس للإسراع بحملة التطعيم لمكافحة موجة خامسة من الفيروس.

ونشر ماكرون على حسابه الرسمي على تويتر علامة (صح) باللون الأخضر إلى جانب عبارتي “جرعة معززة” و “لقاح مضاد للإنفلونزا”.

وذكرت تلفزيون (بي.إف.إم) وصحيفة لو فيجارو أن ماكرون حصل على جرعة معززة من لقاح كورونا في مطلع الأسبوع.

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