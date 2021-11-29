إردوغان يعتزم زيارة الإمارات ويتحدث عن

2021/11/29 | 15:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقل تلفزيون "أن تي في" التركي وشبكات أخرى عن الرئيس رجب طيب إردوغان قوله، الاثنين، إن تركيا ستتخذ خطوات لتحسين العلاقات مع مصر وإسرائيل، مثل تلك التي اتخذتها في الأسابيع القليلة الماضية مع الإمارات.

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