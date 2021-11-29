2021/11/29 | 15:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اطلق مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، وجبة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي القوات الامنية والمتقاعدين.وقال المصرف في بيان، ان “التقديم على السلف يكون عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات”.واوضح، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرافدين يعلن إطلاق وجبة جديدة من سلف هذه الفئات المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يعلن إطلاق وجبة جديدة من سلف هذه الفئات) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يعلن إطلاق وجبة جديدة من سلف هذه الفئات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).